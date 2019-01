EUA alertam Irã a evitar lançamento de foguetes espaciais e mísseis balísticos

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos emitiram um alerta prévio ao Irã nesta quinta-feira aconselhando o país a não ir adiante com três lançamentos de foguetes espaciais planejados, que disse que violariam uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) por usarem tecnologia de mísseis balísticos.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que o Irã anunciou planos de lançar nos próximos meses três foguetes, chamados de Veículos de Lançamento Espacial, que afirmou incorporarem uma tecnologia que é "virtualmente idêntica" àquela usada em mísseis balísticos intercontinentais.

"Os Estados Unidos não ficarão assistindo as políticas destrutivas do regime iraniano colocarem a estabilidade e a segurança internacionais em risco", disse Pompeo em um comunicado.

"Aconselhamos o regime a reconsiderar esses lançamentos provocadores e cessar todas as atividades relacionadas a mísseis balísticos para evitar um isolamento econômico e diplomático mais profundo."

No final de novembro o vice-ministro da Defesa do Irã, general Qassem Taqizadeh, disse que seu país planeja lançar três satélites no espaço em breve, segundo citações da mídia iraniana.

"Os satélites foram feitos por especialistas locais e serão colocados em várias órbitas", disse Taqizadeh.

Pompeo argumentou que tais lançamentos de foguetes violariam a Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU, que endossou um acordo nuclear entre Teerã e potências mundiais em 2015. Ela faz um apelo para que o Irã não desenvolva atividades relacionadas a mísseis balísticos capazes de transportar armas nucleares, inclusive lançamentos que empregam tal tecnologia, mas não chega a proibir explicitamente tais atividades

Em maio o presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu retirar os Estados Unidos do acordo nuclear.

Pompeo disse que o Irã disparou mísseis balísticos diversas vezes desde que a resolução foi adotada e que o regime testou um míssil balístico de alcance médio capaz de transportar várias ogivas nucleares em 1º de dezembro.

"Os Estados Unidos alertaram continuamente que lançamentos de mísseis balísticos e VLS do regime iraniano têm um efeito desestabilizador na região e além", disse Pompeo. "França, Alemanha, Reino Unido e muitas outras nações de todo o mundo também expressaram profunda preocupação."

Em julho de 2017 o Irã lançou um foguete que disse ser capaz de levar um satélite ao espaço, um gesto que o Departamento de Estado dos EUA qualificou como uma provocação.

(Por Doina Chiacu e Lesley Wroughton; reportagem adicional da redação de Dubai)

