16 de Setembro de 2018

Por Anna Mehler Paperny e Ernest Scheyder

WILSON/WILMINGTON, Estados Unidos (Reuters) - Florence continuava levando chuvas à Carolina do Norte neste domingo e autoridades dos Estados Unidos alertavam moradores de que “o pior ainda está por vir” de uma tempestade que já matou pelo menos oito pessoas, enquanto rios devem inundar.

Florence, que atingiu o Estado como furacão na sexta-feira, se enfraqueceu para depressão tropical na manhã de domingo, mas deve cair de 13 a 25 centímetros de chuva na Carolina do Norte, segundo as previsões, levando as chuvas a totalizarem 39 a 50 cm em algumas áreas, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

O máximo de chuvas do Florence até agora era 86 cm em Swansboro, Carolina do Norte, um novo recorde para um único furacão no Estado. O recorde anterior era de 61 cm, do furacão Floyd, que matou 56 pessoas em 1999, disse Bryce Link, meteorologista do DTN Marina Weather, serviço privado de previsões.

Em Fayetteville, cidade da Carolina do Norte de cerca de 210 mil pessoas a cerca de 145 quilômetros para dentro do estado, autoridades pediram que milhares de moradores próximos ao Rio Cape Fear e o Little River deixassem suas casas até a tarde de domingo, por conta do risco de inundação.

“Se você está se recusando a sair durante a retirada obrigatória, você precisa fazer coisas como notificar seus familiares legais pois a perda de vida é muito, muito possível”, disse o prefeito Mitch Colvin em coletiva de imprensa no sábado.

“O pior ainda está por vir”, acrescentou ele.

Um total de cerca de 761 mil casas e negócios estavam sem energia no domingo na Carolina do Norte e Carolina do Sul e Estados vizinhos, abaixo do pico de quase 1 milhão.

Em New Bern, a cerca de 145 quilômetros a noroeste de Wilmington, na confluência de dois rios, o Florence arrebatou a cidade de 30 mil habitantes e deixou o centro da cidade debaixo d’água.

“Estava completamente escuro e eu estava com medo”, disse Tracy Singleton, que mais tarde deixou, com sua família, sua casa próxima de New Bern.

Enquanto as autoridades resgatavam pessoas de barco e transportavam 50 pessoas ilhadas na Carolina do Norte, também houve relatos de saques.

Cinco pessoas foram presas por invadirem uma loja da Dollar General, disse o departamento de polícia de Wilmington, que impôs um toque de recolher noturno.

Pelo menos sete pessoas morreram até agora por causa da tempestade na Carolina do Norte, incluindo uma mãe e uma criança mortas por uma queda de árvore e três pessoas que se afogaram, disseram autoridades estatais. Uma mulher morreu na Carolina do Sul quando seu carro bateu em uma árvore caída.

“Isso ainda é uma tempestade catastrófica e que ameaça a vida”, disse Zack Taylor, meteorologista do Centro de Previsões Climáticas do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

“Já caiu de 50 a 76 centímetros de chuva em partes das Carolinas, com mais por vir”, disse ele. “E muitos dos rios verão inundações prolongadas.”

