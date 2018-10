O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Outubro de 2018 11:22 03. Outubro 2018 - 11:22

Por Stephanie van den Berg

HAIA (Reuters) - A Corte Internacional de Justiça (CIJ) ordenou, nesta quarta-feira, que os Estados Unidos garantam que as sanções impostas contra o Irã não afetem o auxílio humanitário ou a segurança da aviação civil no país.

Os juízes do tribunal decidiram a favor de Teerã, que argumentou que as sanções impostas desde maio pelo governo do presidente norte-americano, Donald Trump, violam os termos do Tratado de Amizade assinado em 1955 entre os dois países.

A decisão deve ter impacto prático limitado sobre as sanções, que Washington está impondo após deixar o acordo nuclear que o Irã fechou com potências mundiais em 2015.

A CIJ é o principal tribunal da ONU para resolver disputas entre países. Suas decisões são vinculantes, mas a corte não tem poder para garantir seu cumprimento, e tanto os Estados Unidos como o Irã já ignoraram decisões do tribunal em casos que apresentaram um contra o outro.

(Reportagem adicional de Toby Sterling e Anthony Deutsch)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português