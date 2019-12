Bandeira da Coreia do Sul em cerimônia na Casa Branca, em Washington 11/04/2019 REUTERS/Carlos Barria

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul e os Estados Unidos não chegaram a um acordo nesta quarta-feira quanto à contribuição de Seul para manter cerca de 28.500 militares norte-americanos no país, mas depois de dois dias de conversas Washington deu a entender que não se aterá mais à exigência de 5 bilhões de dólares.

A falta de um acordo até 31 de dezembro, quando o atual pacto vence, pode repetir o problema do ano passado, quando os dois países deixaram passar um prazo de final de ano, mas firmaram um acordo retroativo no novo ano. Os dois lados se reúnem novamente em janeiro nos EUA.

O presidente norte-americano, Donald Trump, acusou a Coreia do Sul de ser uma nação rica que está tirando proveito das forças militares dos EUA, cuja permanência no país é um legado da Guerra da Coreia de 1950-1953 e das ameaças contínuas da Coreia do Norte.

Parlamentares sul-coreanos têm dito que Washington está pedindo até 5 bilhões de dólares por ano em apoio às tropas – mais de cinco vezes a quantia que Seul concordou em pagar neste ano.

Mas o principal negociador dos EUA, James DeHart, disse aos repórteres após a reunião desta quarta-feira que "(5 bilhões) não é um número em que estamos concentrados atualmente nas negociações... quando chegarmos a um acordo, estaremos em posição de explicar esse número e como chegamos lá".

Alguns especialistas norte-americanos e coreanos dizem que a ausência de um acordo pode colocar em dúvida o futuro da presença dos EUA na Coreia do Sul.

Indagado se existe um prazo para novas conversas, DeHart respondeu que não tem uma única data em mente, mas que os dois lados "estarão trabalhando com muita energia no Ano Novo e em janeiro para tentar fazer dar certo".

(Por Josh Smith, Joori Roh e Hyonhee Shin)

