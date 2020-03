Morgan Ortagus, porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, durante briefing em Washington 11/12/2019 ERS/Yuri Gripas

WASHINGTON (Reuters) - Uma reunião entre ministros das Relações Exteriores do G7, que estava marcada para ocorrer em Pittsburgh no final deste mês, será realizada por videoconferência, informou o Departamento de Estado dos Estados Unidos nesta quarta-feira, devido ao surto de coronavírus.

"Com muita cautela, os Estados Unidos decidiram sediar o próximo encontro ministerial do G7 virtualmamente por teleconferência em vez de reunião em Pittsburgh, de 24 a 25 de março", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, em comunicado.

(Por Humeyra Pamuk e Doina Chiacu)

