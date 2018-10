O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

19 de Outubro de 2018 16:50

CINGAPURA (Reuters) - Os Estados Unidos e a Coreia do Sul suspenderam iminentes exercícios de defesa aérea para dar aos esforços diplomáticos com a Coreia do Norte "toda oportunidade de continuarem", disseram as Forças Armadas norte-americanas nesta sexta-feira.

O Pentágono disse que a decisão de suspender os exercícios Vigilant Ace (Ás Vigilante, em inglês), previstos para dezembro, foi tomada pelo secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, e pelo ministro de Defesa da Coreia do Sul, Jeong Kyeong-doo, que se encontraram em Cingapura nesta sexta-feira.

O Vigilant Ace é um de diversos exercícios que foram suspensos para encorajar o diálogo com o objetivo de que a Coreia do Norte abra mão de suas armas nucleares.

(Reportagem de Phil Stewart e Idrees Ali)

