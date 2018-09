O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Setembro de 2018 17:19 08. Setembro 2018 - 17:19

GENEBRA (Reuters) - Os Estados Unidos enviam constantemente mensagens ao Irã para iniciar negociações, disse o presidente do Irã, Hassan Rouhani, neste sábado em um discurso transmitido pela televisão estatal.

As tensões aumentaram entre o Irã e os Estados Unidos após o presidente norte-americano, Donald Trump, retirar-se de um acordo nuclear com o Irã em maio e reinstaurar sanções contra a República Islâmica no mês passado.

Trump disse que se encontraria com líderes iranianos.

"De um lado eles tentam pressionar o povo do Irã, de outro eles nos enviam mensagens todos os dias por vários meios, dizendo que deveríamos nos reunir e negociar em conjunto", disse Rouhani.

Rouhani acrescentou: "(eles dizem) que deveríamos negociar aqui, deveríamos negociar lá. Queremos resolver a questão... deveríamos olhar para a sua mensagem?... ou deveríamos olhar para essas suas ações brutas?".

Washington busca forçar Teerã a colocar fim a seu programa nuclear e seu apoio aos grupos militantes na Síria e no Iraque.

As sanções norte-americanas destinadas aos setores de petróleo do Irã serão retomadas em novembro.

O Irã enfrenta uma "guerra econômica, psicológica e de propaganda", disse Rouhani no sábado, apontando os Estados Unidos e Israel como os principais inimigos da República Islâmica.

(Reportagem de Babak Dehghanpisheh)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português