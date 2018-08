O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Agosto de 2018 22:26 13. Agosto 2018 - 22:26

WASHINGTON (Reuters) - O assessor econômico da Casa Branca Kevin Hassett disse nesta segunda-feira que o governo Trump está monitorando a situação financeira na Turquia "bem de perto", depois que a moeda turca teve forte queda contra o dólar nos últimos dias.

"Nós estamos monitorando isso bem de perto. O secretário do Tesouro, Mnuchin, está monitorando isso bem de perto", disse Hassett, chair do conselho de assessores econômicos da Casa Branca, à MSNBC.

Ele disse que a decisão do presidente Donald Trump de dobrar as tarifas sobre o aço turco foi uma "fração bastante pequena" do PIB da Turquia, então uma queda de 40 por cento na moeda é um sinal de que há muitos fundamentos econômicos fora da ordem naquele país.

(Reportagem de Eric Beech)

