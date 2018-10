O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Outubro de 2018 1:01 18. Outubro 2018 - 01:01

Por Roberta Rampton

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos planejam intensificar a pressão com sanções sobre a Venezuela, mas não veem necessidade de mirar imediatamente o setor de energia do país, dada a queda na produção da estatal petrolífera venezuelana, disse uma importante autoridade do governo norte-americano nesta quarta-feira.

O governo dos EUA impôs várias rodadas de sanções a figuras da política e das Forças Armadas da Venezuela próximas ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a quem Washington culpa pelo colapso nos direitos humanos e na economia do país.

Neste ano, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, avaliava escalar as sanções ao mirar na empresa de serviços petrolíferos da Venezuela dirigida por militares ou por meio da restrição a cobertura de seguro para embarques petrolíferos.

Tais ações representariam uma intensificação da proibição adotada no ano passado para que bancos norte-americanos façam acordos com autoridades venezuelanas ou com a petrolífera estatal PDVSA.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português