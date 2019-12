WASHINGTON (Reuters) - O governo dos EUA se mexeu secretamente para expulsar dois oficiais da embaixada chinesa, no começo deste ano, depois de eles dirigirem em direção a uma base militar, informou o New York Times, citando fontes anônimas com conhecimento do assunto.

O jornal publicou, neste domingo, que acredita-se que um dos dois oficiais chineses seja um operador dos serviços de inteligência trabalhando sob disfarce diplomático.

Os oficiais chineses violaram a segurança de uma base em Virginia no outono do Hemisfério Norte e pararam de dirigir apenas depois que cinco caminhões foram usados para bloquear o caminho, disse o Times.

Um oficial da lei com conhecimento do episódio confirmou à Reuters que o relato do New York Times é preciso.

Uma porta-voz do FBI recusou-se a comentar. O Departamento de Estado não respondeu imediatamente a pedido por comentários sobre o incidente.

O Ministério de Relações Exteriores da China e a embaixada chinesa em Washington não estavam imediatamente disponíveis para comentários.

Embora a razão exata que levou os oficiais chineses a dirigirem em direção à base em Norfolk, Virginia, não é conhecida, oficiais americanos acreditam que pode ter sido para testar a segurança, uma fonte disse ao jornal.

Quando eles finalmente pararam de dirigir, os oficiais chineses disseram aos guardas do Exército que haviam se perdido.

Semanas depois, em 16 de outubro, o Departamento de Estado emitiu novas regra para diplomatas chineses que exigem que eles notifiquem o departamento antes de qualquer reunião com oficiais locais ou estaduais, ou com instituições de pesquisa e educação.

