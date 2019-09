WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram sanções nesta terça-feira a três pessoas e 16 grupos que o governo alega ter ajudado o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua administração a lucrar com a ajuda alimentícia no país com dificuldades econômicas, informou o Departamento do Tesouro.

Os indivíduos são Amir Luis Saab, Luis Alberto Saab e David Nicolas Rubio, de acordo com comunicado do Tesouro.

Em julho, o departamento alegou que o colombiano Alex Nain Saab havia organizado uma rede de corrupção para importação e distribuição de alimentos na Venezuela e lucrado com contratos superfaturados, incluindo o programa de subsídio alimentar.

"Essa ação aumenta a pressão sobre Alex Saab e sua rede, que lucraram com a fome do povo venezuelano e facilitaram a corrupção sistêmica na Venezuela", disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, no comunicado.

(Por Doina Chiacu)

