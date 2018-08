O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 15:12 21. Agosto 2018 - 15:12

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram nesta terça-feira sanções contra dois cidadãos russos e uma companhia da Rússia e outra da Eslováquia como parte de um programa de sanções contra atividades cibernéticas maliciosas.

Em comunicado compartilhado em seu site, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse que as empresas afetadas --a Vela-Marine, com sede em São Petersburgo, e a Lacno S.R.O., com sede na Eslováquia-- e os dois cidadãos russos tinham ligações com a Divetechnoservices, uma entidade já previamente alvo de sanções.

(Reportagem de Tim Ahmann)

