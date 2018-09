O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

13 de Setembro de 2018

Bandeira da Coreia do Norte na embaixada do país em Kuala Lumpur 09/03/2017 REUTERS/Edgar Su

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira sanções contra duas empresas, uma sediada na Rússia e outra na China, por apoiarem os programas nuclear e de míssil da Coreia do Norte, informou o Departamento de Tesouro dos EUA em seu site.

As novas sanções visam a companhia Volasys Silver Star, com sede na Rússia, e a Yanbian Silverstar Network Technology, com sede na China, disse o Tesouro.

O cidadão norte-coreano Song Hwa Jong também foi sancionado, acrescentou.

(Reportagem de Tim Ahmann)

