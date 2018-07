O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Secretário de Defesa dos EUA, James Mattis 14/07/2018 Jim Watson/Pool via REUTERS

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos não implementaram uma política de mudança de regime ou colapso do Irã, disse o secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, nesta sexta-feira, falando a jornalistas que o objetivo ainda é mudar o comportamento do Irã no Oriente Médio.

Perguntado se o governo Trump criou uma política de mudança de regime ou colapso, Mattis disse: "Não há nenhuma que tenha sido instituída."

"Precisamos que eles mudem seu comportamento em uma série de ameaças que podem representar com suas forças militares, com seus serviços secretos, com seus representantes", acrescentou.

(Reportagem de Phil Stewart)

