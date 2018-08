O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente da Venezuela durante reunião com ministros no Palácio Miraflores, em Caracas 13/08/2018 Palácio Miraflores/Divulgação via REUTERS

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos disseram nesta sexta-feira apoiar a criação de uma comissão independente para investigar explosões que aconteceram em Caracas durante discurso do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, no início do mês, criticando a resposta do governo como arbitrária.

"Os Estados Unidos condenam a violência política que aconteceu no dia 4 de agosto, e pedem que o regime Maduro respeite o Estado de Direito, exerça restrição e proteja a presunção de inocência de todos os acusados", disse o Departamento de Estado norte-americano.

"A resposta do governo venezuelano para esse incidente tem sido deter arbitrariamente alguns indivíduos e não seguir o processo devido", acrescentou.

(Reportagem de Susan Heavey)

