Reunião do Conselho de Segurança da ONU 26/02/2019 REUTERS/Shannon Stapleton

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Os Estados Unidos pediram ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que o órgão faça uma reunião a portas fechadas na segunda-feira para tratar sobre o Irã, disseram diplomatas.

"Informaremos o conselho sobre os mais recentes desdobramentos com relação ao Irã e apresentaremos informações adicionais da nossa investigação sobre os recentes incidentes com navios-tanques", disse a missão dos EUA na ONU em nota a colegas do conselho vista pela Reuters.

(Por Michelle Nichols)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram