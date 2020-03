Homem caminha no Brooklyn, em Nova York, EUA 26/03/2020 REUTERS/Stephen Yang

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos provavelmente verão outro ciclo de coronavírus em algum momento depois que o surto atual tiver passado, mas não será preciso interditar cidades inteiras novamente por causa do que se está aprendendo agora, disse o principal especialista em doenças infecciosas do governo nesta quinta-feira.

O doutor Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, disse ao astro de basquete Stephen Curry em uma entrevista no Instagram que espera ver outro ciclo do coronavírus porque não consegue "imaginar que ele simplesmente desaparecerá".

Mas ele também disse que um novo ciclo não cobraria o mesmo preço drástico na vida cotidiana.

"Obteremos experiência suficiente para que, quando ele de fato voltar, sejamos capazes de identificar, isolar e rastrear contatos imediatamente. E se você fizer isso eficientemente, não tem um surto", disse Fauci. "Você o contém em um nível muito baixo. O que significa que não teremos que interditar novamente".

"Acho que podemos evitar isso. Será muito diferente do que estamos fazendo neste momento", acrescentou.

Fauci disse que em breve o governo dos EUA estabelecerá diretrizes para ajudar os norte-americanos que se recuperarem de uma infecção de coronavírus a determinarem quando é seguro retomar a vida normal. Um número grande de norte-americanos doentes tornaria inviável usar exames médicos para determinar uma recuperação da saúde, e orientações são necessárias, argumentou.

(Por Lisa Lambert)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram