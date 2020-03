Vista aérea de fronteira entre México e EUA em San Ysidro, com movimentação reduzida em função do coronavírus 26/03/2020 Maxar Technologies/Divulgação via REUTERS

Por Ted Hesson e Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - O Pentágono enviará cerca de 500 soldados para a fronteira entre Estados Unidos e México para ajudar as iniciativas do departamento para lidar com o novo coronavírus, informaram duas autoridades à Reuters.

As fontes disseram que o Pentágono aprovou um pedido do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês).

Os EUA ainda mantêm uma média de 5 mil militares na fronteira sudoeste para apoiar a Patrulha de Fronteira executando tarefas não ligadas a policiamento. O último destacamento aumentará o efetivo enquanto agentes de fronteira lidam com a possível exposição à Covid-19, a doença causada pelo vírus.

O DHS não respondeu imediatamente a um pedido por comentários.

A medida vem após o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistir de plano para enviar tropas para a fronteira com o Canadá, disseram as autoridades norte-americanas à Reuters.

A vice-primeira ministra canadense, Chrystia Freeland, criticou a proposta na semana passada, chamando-a de "um passo inteiramente desnecessário" que danificaria as relações bilaterais entre os dois países, que há muito tempo mantém uma fronteira sem defesa.

