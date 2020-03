WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que seu governo está preparando novas diretrizes para o coronavírus, as quais irão caracterizar os condados dos Estados Unidos como de alto risco, médio risco ou de baixo risco.

Em uma carta aos governadores norte-americanos, Trump disse que líderes estaduais e locais podem usar as diretrizes para determinar o distanciamento social e outras medidas de mitigação ao coronavírus. As diretrizes terão como objetivo "ajudar a classificar os municípios com relação aos riscos contínuos causados pelo vírus", afirmou a carta.

(Por Susan Heavey)

