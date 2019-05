WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos realizarão uma conferência econômica internacional no Bahrein no final de junho para incentivar investimentos nas áreas palestinas, na primeira parte do próximo plano de paz do presidente Donald Trump no Oriente Médio, informou a Casa Branca neste domingo.

A conferência reunirá líderes governamentais e empresariais para ajudar a impulsionar a parte econômica da iniciativa de paz dos EUA, informou a Casa Branca em um comunicado.

(Reportagem de Matt Spetalnick)

