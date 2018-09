O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Setembro de 2018 18:19 27. Setembro 2018 - 18:19

Por Lesley Wroughton e David Brunnstrom

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou nesta quinta-feira aos membros do Conselho de Segurança da ONU que devem "dar o exemplo" ao aplicar sanções contra a Coreia do Norte, após a China sugerir que o Conselho deveria considerar suavizar as medidas duras contra Pyongyang.

A China, aliada da Coreia do Norte e apoiada pela Rússia, disse que o Conselho de Segurança deveria premiar Pyongyang pelos "desenvolvimentos positivos", após o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se reunirem em junho e Kim se comprometer a trabalhar em direção à desnuclearização.

Pompeo presidiu uma reunião do conselho de 15 membros paralelamente à reunião anual da ONU de líderes mundiais após se reunir com seu equivalente norte-coreano, Ri Yong-ho, na quarta-feira. Pompeo planeja viajar a Pyongyang no próximo mês para se reunir com Kim.

Mas até que Pyongyang abra mão de seu programa de armas nucleares, Pompeo disse: "O cumprimento de sanções do Conselho de Segurança deve continuar vigorosamente e sem fracasso até que percebamos uma desnuclearização total, final e verificada".

"Os membros do conselho devem dar o exemplo neste esforço", disse ele após a embaixadora dos EUA para as Nações Unidas, Nikki Haley, acusar mais cedo neste mês a Rússia de trapacear em sanções da ONU sobre a Coreia do Norte.

