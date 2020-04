Por Lisa Shumaker

(Reuters) - As mortes registradas nos Estados Unidos em decorrência do novo coronavírus atingiram 25.700 nesta terça-feira, com o recorde de óbitos em um único dia, segundo contagem total da Reuters, enquanto autoridades debatiam sobre como reabrir a economia sem reacender o surto.

Os EUA, com a terceira maior população do mundo, ultrapassou a marca de 600.000 casos confirmados, três vezes mais do que qualquer outro país.

Os EUA registraram 2.082 novas mortes nesta terça-feira, com alguns Estados ainda sem divulgar novos dados. O recorde anterior em um dia tinha sido de 2.069 em 10 de abril.

Especialistas em saúde previam que as mortes atingiriam o pico nesta semana e na semana passada, mas havia esperanças de que o pior tivesse ficado para trás nos Estados Unidos, quando as novas mortes registradas no domingo e na segunda-feira ficaram ao redor de 1.500 cada dia, bem abaixo da contagem da semana passada de cerca de 2.000 mortes a cada 24 horas, segundo uma contagem da Reuters.

As amplas restrições para ficar em casa, como forma de conter a propagação da doença, em vigor há semanas em muitas áreas dos EUA, têm causado um impacto doloroso na economia. Com as empresas fechadas e as restrições a viagens, autoridades e parlamentares estão debatendo quando seria seguro começar a reabrir alguns setores.

(Por Lisa Shumaker)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram