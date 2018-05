O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Maio de 2018 16:58 19. Maio 2018 - 16:58

Por Alissa de Carbonnel

TEERÃ (Reuters) - O chefe do setor de energia da União Europeia tentou assegurar ao Irã neste sábado que o bloco permanece comprometido em salvar o acordo nuclear com Teerã apesar da decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de se retirar do trato e impor novas sanções à nação.

O comissário europeu para a Energia e o Clima, Miguel Arias Cañete, entregou a mensagem durante a visita a Teerã e também disse que a UE, que tem 28 nações e que já foi o principal importador de petróleo do Irã, espera um aumento do comércio com o país.

“Mandamos uma mensagem aos nossos amigos iranianos de que, enquanto eles mantiverem o acordo, os europeus cumprirão suas obrigações. E eles afirmaram a mesma coisa do outro lado”, disse Cañete em coletiva de imprensa.

“Tentaremos intensificar nosso fluxo de comércio que foi muito positivo para a economia iraniana”, afirmou.

O chefe nuclear do Irã, Ali Akbar Salehi, disse que seu país espera que a União Europeia salve o acordo de 2015, segundo o qual Teerã concordou em interromper seu programa nuclear em troca da retirada da maioria das sanções econômicas do Ocidente. “Esperamos que esses esforços se materializem. As ações dos Estados Unidos mostram que não são um país confiável em termos de acordos internacionais”, disse Salehi em coletiva de imprensa em Teerã.

Desde o anúncio de Trump, em 8 de maio, países europeus disseram que tentarão manter o fluxo de petróleo e investimentos com o Irã, mas admitiram que isso não será fácil.

Reino Unido, França e Alemanha apoiam o acordo como a melhor forma de impedir que Teerã obtenha armas nucleares, mas pediram que o Irã limite sua influência regional e interrompa seu programa de mísseis.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português