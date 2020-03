Presidente da Itália, Sergio Mattarella, durante raro pronunciamento televisionado 27/03/2020 Palácio Presidencial/Divulgação via REUTERS

ROMA (Reuters) - A Europa precisa adotar novas medidas para enfrentar a ameaça representada pelo coronavírus, disse o presidente da Itália, Sergio Mattarella, nesta sexta-feira, afirmando aos líderes da União Europeia (UE) que eles teriam que reagir antes que fosse tarde demais.

A mensagem de Mattarella, feita em um raro discurso televisionado para o país, veio depois que os líderes da UE não concordaram com uma abordagem comum para lidar com as crescentes consequências econômicas da pandemia.

"Novas iniciativas são vitais para superar velhas formas de pensamento que agora estão fora de contato com a realidade das condições dramáticas que o nosso continente enfrenta", afirmou Mattarella.

"Espero que todos compreendam completamente a seriedade da ameaça enfrentada pela Europa antes que seja tarde demais."

Mattarella, que normalmente evita controvérsias, elogiou o Banco Central Europeu (BCE) e a Comissão Europeia por suas respostas à crise, afirmando que eles tomaram "decisões financeiras e econômicas importantes e positivas".

Ele continuou e disse que os líderes da UE "ainda não a fizeram".

Itália, Espanha, Portugal e França querem que o bloco econômico dos 27 países emita dívidas conjuntas para auxiliar a financiar uma recuperação da crise, que deve levar muitos países à recessão. Alemanha e Holanda recusaram tal possibilidade.

(Por Giuseppe Fonte)

