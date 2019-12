BUENOS AIRES (Reuters) - O ex-presidente da Bolívia Evo Morales está na Argentina na condição de refugiado, informou o ministro argentino das Relações Exteriores, Felipe Sola, nesta quinta-feira.

Morales esteve anteriormente no México, onde recebeu asilo após o colapso de seu governo, em novembro, em decorrência de uma polêmica reeleição.

A chegada de Morales à Argentina ocorre apenas dois dias depois da posse do novo presidente argentino, Alberto Fernández. Quando Morales renunciou, o então candidato presidencial Fernández disse que foi um "golpe" contra o então presidente.

"Queremos que Evo Morales se comprometa a não fazer declarações políticas na Argentina", disse Sola, acrescentando que quatro outras pessoas também solicitaram asilo.

Morales renunciou ao cargo de presidente em 10 de novembro, depois que a Organização dos Estados Americanos (OEA) declarou que havia sérias irregularidades no processo eleitoral de 20 de outubro. O Exército o pressionou a renunciar.

O boliviano recebeu asilo no México logo depois de sua saída. Ele viajou a Cuba na semana passada para uma consulta médica, disse um ex-funcionário de seu governo à Reuters na época.

"Tive uma conversa ontem com Evo Morales, que me informou de sua decisão de se mudar para Buenos Aires. Ele agradeceu a generosidade do povo e do governo do México", tuitou o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, na quinta-feira.

Sola disse que não há reunião planejada entre Morales e Fernández, mas que eles podem conversar por telefone.

