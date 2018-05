O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

BEIRUTE (Reuters) - O Exército da Síria retomou o controle de todas as áreas ao redor da capital Damasco pela primeira vez desde o início da guerra de sete anos depois de expulsar militantes do Estado Islâmico de um reduto no sul de Damasco, segundo informaram os militares nesta segunda-feira.

Forças pró-governo vêm lutando há semanas para recuperar o distrito de Al-Hajar al-Aswad e o campo de refugiados palestinos adjacente de Yarmouk do Estado Islâmico desde que repeliram os rebeldes de Ghouta Oriental em abril.

Em um comunicado televisionado, o alto comando do Exército sírio disse que Al-Hajar al-Aswad e Yarmouk foram expurgados de militantes.

"Damasco e seus arredores e a zona rural de Damasco e seus vilarejos são áreas completamente protegidas", afirmou o comunicado, acrescentando que o Exército continuará combatendo o "terrorismo" em toda a Síria.

Com a captura completa das imediações da capital, o governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, está atualmente em sua melhor posição desde os primeiros dias da guerra, que já matou mais de meio milhão de pessoas e expulsou mais da metade da população de suas casas desde 2011.

Agora os rebeldes anti-Assad só comandam duas áreas grandes no noroeste e no sudoeste, perto das fronteiras com a Turquia e a Jordânia. A Turquia e os Estados Unidos também estão presentes em partes da Síria fora do controle governamental.

O grupo jihadista ultrarradical Estado Islâmico, que foi expulso da maior parte do vale do rio Eufrates no ano passado, controla atualmente só duas áreas desérticas sitiadas no leste sírio. Outro grupo insurgente que lhe jurou lealdade comanda um enclave pequeno no sudoeste.

O Estado Islâmico também capturou um terço do Iraque em 2014, mas foi quase totalmente derrotado no país vizinho no ano passado.

