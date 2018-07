O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

21 de Julho de 2018

Por Suleiman Al-Khalidi

AMÃ (Reuters) - O exército sírio e forças aliadas obtiveram avanços no sudoeste do país e se aproximaram das Colinas de Golã, ocupadas por Israel, enquanto rebeldes que se recusam a ficar sob o comando do governo embarcaram em ônibus para o norte da Síria, controlada pela oposição, disseram rebeldes e uma televisão estatal.

O exército, apoiado por uma campanha aérea russa, tem encurralado os rebeldes para as pontas da província de Quneitra, seguindo uma ofensiva no último mês que derrotou rebeldes na província vizinha de Deraa.

A ofensiva restaurou o controle do governo sírio em grande porção do sudoeste do país, um território estratégico perto das fronteiras com Jordânia e Israel.

A captura de uma série de vilarejos, anunciada pelo exército sírio neste sábado, ocorre em um momento no qual rebeldes e suas famílias são retirados da região pelo segundo dia seguido, saindo de vilarejos na região de Golã para o norte sírio.

“Estamos em um ônibus com cerca de 60 pessoas, homens jovens e famílias, e estamos prestes a partir e ser extirpados de nossas casas”, disse Maher Ali, de 38 anos, um ativista que decidiu deixar a região com sua família.

O exército está consolidando seu controle sobre uma série de locais com vista privilegiada para Golã, que outrora permitiram aos rebeldes que controlavam a região uma forte posição na sensível área fronteiriça.

