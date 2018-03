O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Maio de 2017 18:47 13. Maio 2017 - 18:47

AMÃ (Reuters) - O Exército sírio assumiu controle total de uma pequena base aérea ao leste de Aleppo que estava sob domínio do Estado Islâmico, auxiliado pelo pesado bombardeio aéreo das forças aéreas da Rússia e da Síria, informaram a imprensa pró-Estado e fontes do Exército, neste sábado.

O aeroporto de Al-Jarrah fica localizado no último enclave dos radicais ao leste de Aleppo, região onde eles praticamente perderam controle para forças como o Exército sírio, forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos e rebeldes do Exército Sírio Livre (FSA), apoiado pela Turquia.

O aeroporto foi brevemente invadido por forças de elite do Exército, em março, mas militantes repeliram à época o ataque à base que controlavam desde 2014.

Uma fonte rebelde com a facção islâmica operando na área disse que um comboio de veículos do Exército foi atingido pelos militantes. O comboio levava reforços para a área em uma rota estratégia de mantimentos ao sul de Khanaser, localizado 50 quilômetros ao sudeste de Aleppo.

Os militantes do Estado Islâmico estão encarando batalhas com o Exército sírio e milícias apoiadas pelo Irã. À medida em que perdem mais território, recorrem a ataques pontuais, com explosões suicidas, a partir de vastas áreas rurais em que têm se abrigado.

