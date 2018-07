O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Julho de 2018 18:24 23. Julho 2018 - 18:24

Steve Bannon, ex-estrategista político do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump 06/03/2018 REUTERS/Moritz Hager

Por Mark Hosenball

LONDRES (Reuters) - Steve Bannon, ex-estrategista político do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e um importante parceiro criaram uma organização política com sede em Bruxelas com o objetivo de enfraquecer e, por fim, paralisar a União Europeia, disseram os dois à Reuters.

Em entrevista e conversas por e-mail, Bannon e Raheem Kassam, ex-assessor chefe do líder britânico anti-UE Nigel Farage que agora trabalha com Bannon, disseram que o grupo, conhecido como O Movimento, já está funcionando e contratando.

"O Movimento será nosso ponto de contato para o movimento populista, nacionalista na Europa. Estamos focando em ajudar indivíduos ou grupos preocupados com questões de soberania, controle de fronteiras, empregos, entre outras coisas", disse Kassam.

"Decidimos estabelecer a sede em Bruxelas porque é o coração da União Europeia --a força mais destrutiva contra a democracia do Estado-nação no Ocidente hoje.

"A organização já é uma fundação estruturada com um orçamento anual significativo e nós começamos a montar nossa equipe", disse.

Kassam se recusou a fornecer mais detalhes sobre a fundação.

Bannon, que durante visita a Londres na semana passada se encontrou com Farage e Louis Aliot, aliado próximo da política francesa de extrema-direita Marine Le Pen, descreveu a organização que está criando como um "projeto populista" que tem como objetivo causar uma "mudança de placas tectônicas na Europa".

(Reportagem adicional de Alastair Macdonald em Bruxelas)

((Tradução Redação Rio de Janeiro; 55 21 22237141)) REUTERS MCP AC

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português