Este conteúdo foi publicado em 10 de Outubro de 2018 23:29 10. Outubro 2018 - 23:29

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que seu governo está conversando com Dina Powell, sua ex-conselheira e executiva do Goldman Sachs, como possível sucessora de Nikki Haley no cargo de embaixadora norte-americana na ONU, mas que Dina é somente uma das muitas pessoas sendo consideradas.

Perguntado se Powell é favorita, Trump disse a repórteres na Casa Branca: “Não, mas ela é alguém com quem estamos conversando”.

“Nós estamos analisando muitas pessoas”, disse Trump, acrescentando que algumas das pessoas sendo consideradas estão atualmente em seu governo. “Há algumas pessoas incríveis e talentosas”.

Haley, que foi governadora da Carolina do Sul antes de assumir o cargo na ONU sob Trump, disse na terça-feira que vai se afastar no final do ano.

Falando a repórteres na terça-feira a bordo do Air Force One, o avião presidencial, Trump disse que possuía cinco pessoas em sua lista para o cargo nas Nações Unidas, incluindo Powell. Ele disse que o embaixador para a Alemanha, Richard Grenell, não está na lista, mas que está disposto a considerá-lo.

Powell trabalhou no primeiro ano do governo Trump como vice-conselheira de segurança nacional para estratégias e foi essencial em esforços diplomáticos no Oriente Médio, além de ser parte do círculo íntimo do presidente.

Ela retornou ao Goldman Sachs, onde trabalhou por mais de uma década, neste ano. Ela também foi uma autoridade de alto escalão no Departamento de Estado durante governo do presidente George W. Bush.

(Reportagem de Steve Holland)

