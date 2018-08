O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 23:38 21. Agosto 2018 - 23:38

Por Karen Freifeld e Nathan Layne e Ginger Gibson

ALEXANDRIA, Estados Unidos (Reuters) - O ex-gerente de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Paul Manafort, foi declarado culpado nesta terça-feira em oito acusações de fraude fiscal e bancária e por não informar contas bancárias no exterior, após o júri informar que não pôde chegar a um consenso sobre as outras 10 acusações contra ele.

Membros do júri, após quase quatro dias de deliberações, declararam Manafort culpado por duas de nove acusações de fraude bancária, todas as cinco acusações de fraude fiscal que ele enfrentava e uma de quatro acusações por não informar contas bancárias no exterior.

O juiz T.S. Ellis declarou a anulação de 10 das 18 acusações, após o júri dizer a ele que não pôde chegar a um veredicto nestas acusações.

Manafort se manteve em silêncio enquanto o veredicto era lido pelo escriturário.

O advogado de Manafort Kevin Downing disse a repórteres que seu cliente está decepcionado com o veredicto e que está avaliando suas opções.

O julgamento de Manafort, um veterano operador republicano, foi o primeiro gerado pela investigação do procurador especial Robert Mueller sobre o papel da Rússia na eleição norte-americana de 2016. As acusações contra Manafort são basicamente anteriores a seu trabalho na campanha vitoriosa de Trump.

Mas o veredicto parece ser ao menos uma vitória parcial para Mueller, cuja investigação tem sido repetidamente criticada por Trump.

A condenação de Manafort por oito crimes acontece no mesmo dia em que Michael Cohen, ex-advogado pessoal de Trump, se declarou culpado em Nova York por violações de financiamento de campanha e outras acusações.

Manafort foi condenado por duas acusações mais sérias --fraude bancária--, cada uma com sentença prisional de até 30 anos.

Procuradores acusaram Manafort, de 69 anos, de esconder de autoridades fiscais norte-americanas 16 milhões de dólares que recebeu como consultor político para políticos pró-Rússia na Ucrânia para financiar um extravagante estilo de vida e então mentir a bancos para assegurar 20 milhões de dólares em empréstimos, após sua renda ucraniana acabar e ele precisar de dinheiro.

Os veredictos completaram uma queda colossal para Manafort, no passado um poderoso consultor político e uma reconhecida figura na política republicana por décadas.

Mark Warner, o democrata sênior no Comitê de Inteligência do Senado dos EUA, disse em comunicado que o veredicto de Manafort refuta a acusação repetida de Trump de que a investigação de Mueller é uma “caça às bruxas”.

Ele alertou que qualquer tentativa de Trump de usar seus poderes presidenciais para perdoar Manafort ou interferir na investigação de Mueller “será um grande abuso de poder e irá exigir ação imediata do Congresso”.

No tribunal em Alexandria, na Virgínia, Ellis deu à procuradoria até 29 de agosto para decidir se haverá novo julgamento de Manafort sobre as acusações em que houve impasse do júri. Como resultado, o juiz não estabeleceu uma data para a sentença relativa às outras acusações.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português