BARCELONA (Reuters) - O ex-presidente catalão Carles Puigdemont, que vive no exílio autoimposto na Bélgica, disputará a eleição de 26 de maio para o Parlamento Europeu como o principal candidato dos Junts per Catalunya (JxCat), anunciou seu partido político neste domingo.

Puigdemont, de 56 anos, fugiu da Espanha em outubro de 2017, depois que o governo de Madri impôs o domínio direto sobre a Catalunha. A rica região do nordeste havia declarado unilateralmente a independência com base em um referendo considerado ilegal pelos tribunais espanhóis.

"É o momento de dar mais um passo para internacionalizar o direito de autodeterminação da Catalunha do coração da Europa para todo o mundo", disse Puigdemont no Twitter.

Puigdemont e cinco outros ex-líderes catalães em exílio autoimposto em países europeus seriam presos se retornassem à Espanha. Puigdemont, que foi o presidente catalão por cerca de 22 meses, enfrenta acusações de rebelião na Espanha.

Em julho passado, tribunais espanhóis retiraram os mandados de prisão europeus para Puigdemont depois que um tribunal alemão determinou que ele poderia ser extraditado para a Espanha para enfrentar uma acusação separada de uso indevido de fundos públicos, mas não pela acusação de rebelião, algo que a Espanha decidiu não aceitar.

Da Bélgica, Puigdemont voltou a concorrer às eleições regionais de dezembro de 2017 na Catalunha e foi proposto para presidente por maioria parlamentar, mas os tribunais espanhóis proibiram sua tentativa de assumir cargos de fora do país.

Oriol Junqueras, líder do partido pró-independência ERC, que está em julgamento em Madri, com outros 11 políticos catalães por seu papel na campanha separatista de 2017, também estará disputando as eleições europeias.

(Reportagem de Joan Faus)

