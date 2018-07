O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Sonya Dowsett

MADRI (Reuters) - O ex-líder catalão Carles Puigdemont voltou da Alemanha para a Bélgica neste sábado, após a Espanha fracassar na tentativa de extraditá-lo por acusações de rebelião por uma declaração ilegal de independência.

Puigdemont disse que continuará viajando pela Europa para ampliar o apoio à causa da independência da Catalunha. Ele fugiu para a Bélgica em outubro, após Madri impor governo direto sobre a região depois que o governo catalão declarou independência.

"Esta não será minha última parada, este não é o fim de minha jornada", disse a jornalistas em Bruxelas ao lado do atual líder catalão, Quim Torra, que viajou da Espanha para recebê-lo.

"Eu viajarei pela Europa, para os quatro cantos do continente para defender nossa causa".

Puigdemont foi preso em 25 de março no norte da Alemanha, enquanto retornava à Bélgica após uma viagem à Finlândia.

Um tribunal alemão ordenou mais cedo neste mês que Puigdemont, de 55 anos, poderia ser extraditado à Espanha para enfrentar uma acusação por uso indevido de fundos públicos, mas não por uma acusação mais séria de rebelião.

Sob a lei europeia, isto significa que a Espanha seria impedida de julgá-lo pela acusação mais séria se a extradição seguisse em frente. O tribunal espanhol rejeitou a proposta, suspendendo o mandado de prisão por completo.

As acusações contra Puigdemont e cinco outros seguem em vigor, o que significa que serão presos se voltarem à Espanha.

As relações entre o governo central da Espanha, em Madri, e a capital catalã, Barcelona, descongelaram nas semanas recentes, com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, realizando conversas cordiais com Torra em Madri mais cedo neste mês.

Sánchez, que assumiu em junho após seu antecessor mais linha-dura Mariano Rajoy sofrer um voto de desconfiança, descartou permitir qualquer referendo sobre independência, dizendo que isso vai contra a Constituição espanhola.

(Reportagem de Sonya Dowsett)

