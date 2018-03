O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Março de 2018 16:32 17. Março 2018 - 16:32

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Justiça dos Estados Unidos, Jeff Sessions, demitiu a ex-autoridade número dois do FBI Andrew McCabe na sexta-feira, levando McCabe a dizer que foi demitido por ser uma testemunha crucial no caso que apura se o presidente Donald Trump tentou obstruir uma investigação sobre a Rússia.

Em um comunicado na sexta-feira, Sessions disse que justificava a demissão de McCabe após uma agência reguladora interna do Departamento de Justiça havia descoberto que ele teria vazado informações a jornalistas e mentido a investigadores sobre seus atos.

"O FBI espera que cada empregado se atenha aos mais altos níveis de honestidade, integridade e responsabilidade", afirmou Sessions.

McCabe, que desempenhou um papel crucial nas investigações do FBI sobre Hillary Clinton e a interferência russa nas eleições de 2016, negou as acusações e disse estar enfrentando retaliações do governo Trump.

Em um longo comunicado, McCabe disse que acredita ser um alvo político por ter confirmado as acusações do ex-diretor do FBI James Comey de que Trump teria pressionado pelo fim das investigações sobre a Rússia.

Trump removeu Comey do cargo no ano passado e admitiu em uma entrevista televisionada que demitiu Comey por conta do "negócio da Rússia".

A demissão de McCabe aconteceu dois dias antes de seu aniversário de 50 anos, data na qual ele estaria elegível a se aposentar do FBI com seu salário integral. A demissão - que vem depois de nove meses da demissão de Comey por Trump - coloca em risco a aposentadoria de McCabe.

A demissão também deve levantar questionamentos sobre se McCabe teria recebido uma punição mais severa do que o normal devido à pressão política do presidente republicano, que atacou McCabe no Twitter e pediu sua saída.

"Eu estou sendo discriminado e tratado desta maneira por causa do papel que desempenhei, as ações que tomei, e os eventos que testemunhei após a demissão de James Comey", disse McCabe em seu comunicado. "Este ataque à minha credibilidade é parte de um esforço maior para manchar o FBI, as autoridades de investigação e inteligência de maneira geral."

Trump postou uma mensagem em sua conta no Twitter mais cedo neste sábado, elogiando a ação e atacando tanto McCabe quanto Comey.

Trump escreveu "Andrew McCabe DEMITIDO, um grande dia para os profissionais dedicados do FBI - um grande dia para a Democracia. Hipócrita James Comey foi seu chefe e fez McCabe parecer um garoto. Ele sabia tudo sobre as mentiras e corrupção que aconteciam nos níveis mais altos do FBI!".

McCabe estava afastado de seu cargo de vice-diretor do FBI desde janeiro, mas esperava sua aposentadoria.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.