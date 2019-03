(Reuters) - O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, considerado um fugitivo no Peru, foi preso por estar bêbado em público na Califórnia e liberado na manhã desta segunda-feira, disseram autoridades do Estado norte-americano.

Desde 2017, Toledo, um morador da Califórnia, tem se recusado a cumprir ordens de um juiz local para passar até 18 meses em detenção pré-julgamento em relação com uma grande investigação de suborno.

Os Estados Unidos ainda estão avaliando o pedido do Peru para extraditar Toledo.

Toledo, de 73 anos, foi preso no condado de San Mateo na noite de domingo após ser levado ao escritório do chefe de polícia por estar bêbado em um restaurante, disse a polícia de San Mateo em comunicado.

O escritório do chefe de polícia informou estar ciente dos problemas legais de Toledo no Peru, mas acrescentou que "a existência de acusações somente no Peru não autorizam a prisão do sujeito nos Estados Unidos".

O Ministério de Relações Exteriores do Peru também confirmou a prisão de Toledo, que foi reportada primeiro pela emissora local peruana RPP.

Em entrevista por telefone com a Reuters, Toledo negou a prisão, descrevendo a informação como parte de uma conspiração orquestrada por seus adversários políticos.

Procuradores peruanos têm acusado Toledo, que foi presidente do Peru de 2001 a 2006, de aceitar 20 milhões da Odebrecht em troca de ajuda para que a empresa conseguisse um contrato lucrativo. Toledo tem negado qualquer irregularidade

(Reportagem de Mitra Taj e Marco Aquino)

