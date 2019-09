Ex-presidente francês Jacques Chirac em cerimônia no Palácio do Eliseu, em Paris 09/02/2007 REUTERS/ Charles Platiau/Arquivo

PARIS (Reuters) - O ex-presidente francês Jacques Chirac, que liderou o país de 1995 a 2007, morreu nesta quinta-feira, aos 86 anos, disse seu genro à Reuters.

"Ele faleceu em paz nesta manhã, cercado por quem amava", disse seu genro Frederic Salat-Baroux. O chefe da Assembleia Nacional francesa interrompeu uma sessão da Casa para estabelecer homenagem de um minuto de silêncio.

Chirac, cujo mandato foi o segundo maior da França, esteve à frente da política do país por décadas.

Seguindo os passos do ex-líder francês Charles de Gaulle, Chirac tentou elevar o status da França perante o cenário internacional. Ele despertou orgulho nacional com sua oposição à invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos em 2003.

Após deixar o cargo, Chirac sofreu com problemas neurológicos e raramente era visto em público.

(Por Sudip Kar-Gupta)

