Este conteúdo foi publicado em 17 de Março de 2018 20:14 17. Março 2018 - 20:14

WASHINGTON (Reuters) - O ex-vice-diretor do Bureau Federal de Investigação (FBI) Andrew McCabe, demitido na sexta-feira pelo secretário de Justiça dos Estados Unidos, Jeff Sessions, manteve notas detalhadas sobre suas interações com o presidente Donald Trump, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

McCabe disse acreditar ter sido demitido porque ele corroborou a afirmação do ex-diretor do FBI, James Comey, de que Trump tentou pressioná-lo para enterrar a investigação sobre a interferência russa na eleição dos EUA de 2016. Comey disse ao Congresso que manteve um registro escrito detalhado de suas conversas com Trump.

O procurador especial dos Estados Unidos, Robert Mueller, está liderando as investigações sobre possível conluio entre a campanha de Trump e a Rússia durante a eleição presidencial, uma alegação que Trump nega.

(Por Sarah Lynch)

