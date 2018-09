O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Setembro de 2018 13:16 26. Setembro 2018 - 13:16

Presidente turco, Tayyip Erdogan 17/09/2018 Alexander Zemlianichenko/Pool via Reuters

Por Stephen Adler e Parisa Hafezi

NOVA YORK (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse que um tribunal de seu país, e não políticos, decidirá o destino de um pastor norte-americano cuja detenção por acusações de terrorismo abalou as relações entre Ancara e Washington.

Na segunda-feira, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse ter esperança de que a Turquia liberte o pastor evangélico Andrew Brunson neste mês. Ele passou a cumprir prisão domiciliar em julho depois de ficar detido durante 21 meses.

Em uma entrevista concedida na terça-feira, quando estava em Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Erdogan disse que qualquer decisão a respeito de Brunson será tomada pela corte.

"Esta é uma questão jurídica. Brunson foi detido por acusações de terrorismo... em 12 de outubro haverá outra audiência e não sabemos o que o tribunal decidirá, e políticos não opinarão no veredicto", disse Erdogan.

Se for considerado culpado, Brunson pode ser preso por até 35 anos. Ele nega as acusações.

"Como presidente, não tenho o direito de ordenar sua libertação. Nosso Judiciário é independente. Vamos esperar para ver o que o tribunal decide".

Enfurecido com a detenção do pastor, o presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou a duplicação das tarifas ao alumínio e ao aço importados da Turquia. Ancara retaliou aumentando as tarifas sobre importações de carros, álcool e tabaco dos EUA.

A lira perdeu quase 40 por cento do valor diante do dólar neste ano devido aos temores do controle de Erdogan sobre a política monetária e da crise diplomática entre Ancara e Washington.

"O caso Brunson não é nem de longe relacionado à economia da Turquia. Os desafios econômicos atuais foram exagerados mais do que o necessário, e a Turquia superará estes desafios com seus próprios recursos", disse Erdogan.

O Banco Central turco elevou sua taxa básica de juros em 6,25 pontos percentuais neste mês, o que fortaleceu a lira e possivelmente apaziguou os temores dos investidores com a influência de Erdogan sobre a política monetária.

Erdogan disse que a decisão foi um sinal claro da independência do Banco Central, acrescentando que, como presidente, é contra a elevação dos juros.

Ele ainda disse que a Turquia continuará comprando gás natural do Irã, apesar das sanções dos EUA a Teerã.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português