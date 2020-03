Por Takaya Yamaguchi e Takashi Umekawa

TÓQUIO (Reuters) - O Japão aumentará o financiamento especial para empresas pequenas e médias afetadas pelo coronavírus para 1,6 trilhão de ienes (15,6 bilhões de dólares), de acordo com um documento do governo visto pela Reuters nesta segunda-feira.

O financiamento, que o governo deve anunciar na terça-feira, assinala um aumento considerável em relação aos cerca de 500 bilhões de ienes anunciados anteriormente.

O governo usará instituições financeiras públicas, como a Corporação Financeira do Japão [JFC.UL] e o Banco de Desenvolvimento do Japão [DBJPN.UL], para providenciar o financiamento, segundo o documento.

A medida chega no momento em que o surto crescente de coronavírus abala a economia japonesa, já à beira da recessão. Na semana passada, o ministro das Finanças, Taro Aso, exortou instituições financeiras públicas e particulares a acelerarem os esforços que visam um financiamento corporativo eficiente.

A terceira maior economia do mundo encolheu em um índice anualizado de 7,1% nos três meses decorridos desde dezembro, uma marca pior do que se pensava inicialmente e o declínio mais acentuado desde 2014, mostraram dados revisados nesta segunda-feira.

O número de casos de coronavírus no Japão passou de 1.100, incluindo aqueles de um navio de cruzeiro, e já matou 16 pessoas, enquanto a nação se prepara para sediar a Olimpíada de Tóquio em julho e agosto.

Como parte das medidas, cerca de 500 bilhões de ienes serão contingenciados para pequenas empresas, incluindo aquelas cujas vendas foram prejudicadas pelo surto -- valor adicional aos 500 bilhões de ienes já anunciados.

Entre as outras medidas estão cerca de 200 bilhões de ienes de financiamento do Banco de Desenvolvimento do Japão e do Banco Shoko Chukin [SKCBK.UL] para as empresas, incluindo as maiores, como reação à crise, de acordo com o documento.

