Este conteúdo foi publicado em 16 de Março de 2018 18:26 16. Março 2018 - 18:26

Por Robin Emmott e John Irish

BRUXELAS/PARIS (Reuters) - Reino Unido, França e Alemanha propuseram novas sanções da União Europeia contra o Irã por conta dos mísseis balísticos do país e por seu papel na guerra da Síria, de acordo com um documento confidencial, na tentativa de convencer os Estados Unidos a preservarem o acordo nuclear assinado em 2015 com Teerã.

O documento conjunto, visto pela Reuters, foi enviado às capitais da União Europeia nesta sexta, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto, para avaliar o apoio a essas sanções, já que elas teriam de ter o respaldo de todos os 28 governos do bloco.

A proposta é parte de uma estratégia da UE para salvar o acordo assinado por potências mundiais para reduzir a capacidade de Teerã de desenvolver armas nucleares, principalmente para mostrar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que há outros caminhos para conter o poder iraniano no exterior.

Trump deu um ultimato aos signatários europeus no dia 12 de janeiro, afirmando que eles têm de "consertar as falhas terríveis do acordo nuclear com o Irã", que foi fechado no governo de seu antecessor Barack Obama, ou se recusaria a ampliar o alívio das sanções dos EUA ao Irã.

