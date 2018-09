O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Setembro de 2018 12:26 04. Setembro 2018 - 12:26

(Reuters) - A Europa não está ajudando a preservar o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã ao pedir conversas adicionais sobre questões como mísseis, disse o poderoso clérigo iraniano aiatolá Ahmad Jannati, nesta terça-feira, de acordo com a Agência de Notícias da República Islâmica (Irna).

Jannati, que tem postura antiocidental, comanda a Assembleia de Especialistas, um organismo influente que pode selecionar e demitir o líder supremo do Irã, que é a maior autoridade do país.

O ministro de Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, disse na semana passada que o Irã deveria estar disposto a negociar seus planos nucleares futuros, seu arsenal de mísseis balísticos e seu papel nas guerras na Síria e no Iêmen. A chancelaria iraniana rejeitou a ideia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou os EUA do acordo nuclear de 2015 entre o Irã e potências mundiais em maio e está retomando sanções contra Teerã. As outras partes do acordo --China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha-- estão tentando encontrar maneiras de salvá-lo.

"A Europa anunciou que não abandonará o acordo", disse Jannati, segundo a Irna. "Na prática, ao pedirem uma discussão sobre mísseis e outras questões eles não estão seguindo um caminho apropriado".

No mês passado a União Europeia decidiu oferecer 21 milhões de dólares de ajuda ao Irã para anular o impacto das sanções dos EUA, parte de seus esforços para salvar o pacto.

Separadamente o presidente iraniano, Hassan Rouhani, insinuou que Washington está tentando pressionar sua nação por meio das sanções, embora não tenha mencionado explicitamente os EUA.

"O inimigo diz 'quero um Irã que fique sob meu controle, que fique na minha mão'", disse Rouhani em um discurso transmitido pela televisão estatal. "Isto é impossível... eles querem que retrocedamos 40 anos, que nos rendamos".

(Por Babak Dehghanpisheh)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português