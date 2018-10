O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Outubro de 2018

Por Gopal Sharma

KATHMANDU (Reuters) - Cinco alpinistas sul-coreanos e quatro guias nepalenses que participavam de uma expedição de escalada no Himalaia morreram depois que um grande bloco de gelo caiu provocando fortes ventos que os lançou contra um penhasco, informou um socorrista nesta segunda-feira.

Esse foi o pior desastre do tipo a acontecer no Nepal desde 2015, quando 18 alpinistas morreram em uma avalanche provocada por um grande terremoto na base do Monte Everest.

A equipe que tentava escalar o Monte Gurja, um pico de 7.193 metros, era liderada por Kim Chang-ho, veterano de escaladas que havia atingido recordes de velocidade em 14 das maiores montanhas do mundo.

O acidente parece ter acontecido na quinta ou sexta-feira, disse Suraj Paudyal, funcionário de resgate da companhia de helicópteros privada envolvida na recuperação dos corpos, que estavam espalhados por uma ampla área nas montanhas.

"Alguns corpos estavam do lado de um penhasco, enquanto outros estavam no desfiladeiro", disse Paudyal, um dos primeiros a chegar ao local, acrescentando que a área só foi alcançada com o lançamento de uma corda de 100 metros do helicóptero e com a utilização de cintos especiais.

"Um enorme bloco de gelo, de prováveis 100 metros de altura, provavelmente caiu da montanha em um desfiladeiro, enviando fortes ventos que atingiram o acampamento, jogaram os alpinistas de um penhasco para dentro de um barranco", disse Paudyal à Reuters nesta segunda-feira.

O socorrista não entrou em detalhes sobre como conseguiu reconstruir a sequência de eventos.

Autoridades do Nepal disseram não ter informações sobre o incidente, que aconteceu em uma área remota. O Nepal está se organizando para enviar de volta para casa os corpos dos sul-coreanos após realização de exames, disse Surendra Thapa, autoridade do Ministério de Turismo.

