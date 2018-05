O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Sarwar Amani e Qadir Sediqi

KANDAHAR, Afeganistão (Reuters) - Uma explosão na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, provocou dezenas de vítimas, disseram autoridades, à medida que os conflitos ao redor do país não mostram sinais de redução durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã.

Houve alguma confusão sobre o motivo da explosão em Kandahar, que provocou uma grande nuvem de poeira e fumaça. Inicialmente, autoridades disseram que foi causada por uma bomba dentro de um micro-ônibus, mas depois foi dito que os explosivos estavam em dois contêineres armazenados em uma área de oficinas mecânicas.

Nematullah Barak, chefe do hospital Mirwais em Kandahar, disse que 16 mortos e 38 feridos, incluindo diversas crianças, foram levados ao hospital, mas que o número final poderia subir, já que ambulâncias ainda estavam no local da explosão.

O serviço de inteligência NDS disse em uma nota que os explosivos foram descobertos em um grande terreno aberto de oficinas, mas foram detonados antes que pudessem ser desativados.

Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque imediatamente.

(Reportagem adicional de Ismail Sameem)

