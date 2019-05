CAIRO (Reuters) - Uma explosão que atingiu um ônibus de turismo no Egito feriu pelo menos 12 pessoas neste domingo, a maioria de turistas sul-africanos, perto de um novo museu construído no entorno das pirâmides de Gizé, disseram duas fontes de segurança.

Uma terceira fonte de segurança disse que o ônibus transportava 25 turistas sul-africanos do aeroporto para a área das pirâmides e que quatro egípcios em um carro próximo também foram feridos por vidros quebrados.

Imagens postadas nas mídias sociais mostravam um ônibus com algumas de suas janelas estilhaçadas ou quebradas e escombros na estrada perto de um muro baixo com um buraco.

Uma testemunha disse à Reuters que ouviu uma "explosão muito forte" enquanto estava no trânsito perto do local.

A explosão aconteceu a poucas centenas de metros do Grande Museu Egípcio, não muito longe do local de uma explosão na estrada que atingiu outro ônibus turístico em dezembro.

O museu deve abrir no ano que vem como o novo lar de algumas das principais antiguidades do país, em um local adjacente às mundialmente famosas pirâmides de Gizé. A investida é parte de um esforço para impulsionar o turismo, uma das principais fontes de receita estrangeira para o Egito.

O setor vem se recuperando depois que o número de turistas caiu na esteira de um levante de 2011 e do bombardeio a um jato de passageiros russo em 2015.

Não houve danos ao museu causados ​​pela explosão, que aconteceu a 50 metros de sua cerca externa e a mais de 400 metros do prédio da instituição, informou o Ministério de Antiguidades em um comunicado.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade.

As forças de segurança egípcias estão travando uma campanha de insurgência contra militantes islâmicos, alguns com ligações com o Estado Islâmico, concentrados no norte da Península do Sinai.

Os ataques fora do Sinai têm sido relativamente raros.

Em dezembro, três turistas vietnamitas e um guia egípcio foram mortos e pelo menos outros dez ficaram feridos quando uma bomba atingiu um ônibus de turismo a menos de 4 quilômetros das pirâmides de Gizé.

(Reportagem de Ahmed Mohamed Hassan, Haithem Ahmed e Mostafa Salem; Texto de Aidan Lewis)

