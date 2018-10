O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Sergei Karazy

DRUZHBA, Ucrânia (Reuters) - Cerca de 12 mil pessoas foram retiradas depois que um incêndio e explosões em um ritmo de duas a três por segundo atingiram um depósito de munição do Ministério da Defesa da Ucrânia na manhã desta terça-feira, disseram autoridades.

Não há relatos de vítimas.O serviço de segurança estatal ucraniano disse estar investigando uma possível sabotagem, e o porta-voz do Ministério da Defesa disse que o fato de as explosões terem acontecido em partes diferentes do depósito aponta para uma sabotagem.O depósito se localiza na região de Chernihiv, a 176 quilômetros a leste da capital Kiev. Uma mulher que mora a 50 quilômetros de distância disse a um canal de televisão que ouviu as detonações.O espaço aéreo foi fechado em um raio de 30 quilômetros e o transporte ferroviário foi suspenso. Os serviços de emergência relataram que o fornecimento de gás e eletricidade para a área foi interrompido.Vários incêndios grandes atingiram depósitos de armas e munição nos últimos anos na Ucrânia, o que desgastou ainda mais os militares do país. Os combates entre soldados ucranianos e rebeldes separatistas apoiados por Moscou já mataram mais de 10 mil pessoas desde 2014.No ano passado grandes explosões em um depósito militar situado na região de Vynnytsya, 270 quilômetros ao leste de Kiev, obrigaram as autoridades a retirarem 24 mil pessoas.

