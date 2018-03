O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Março de 2018

Por Stephen Addison

LONDRES (Reuters) - O físico britânico Stephen Hawking, que buscou explicar algumas das mais complicadas questões da vida trabalhando sob a sombra de uma provável morte prematura, morreu aos 76 anos.

Hawking morreu em paz em sua casa na cidade universitária de Cambridge, nas primeiras horas desta quarta-feira.

"Estamos profundamente tristes pelo falecimento de nosso amado pai hoje", disseram seus filhos Lucy, Robert e Tim em comunicado.

A mente extraordinária de Hawking testou os limites do entendimento humano tanto sobre a vastidão do espaço como sobre o complicado mundo submolecular da teoria quântica, que ele dizia que poderia prever o que acontece no início e no fim do tempo.

(Reportagem adicional de Guy Faulconbridge)

