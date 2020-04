Protesto em Encinitas, na Califórnia (EUA), contra medidas de isolamento no combate ao coronavírus 19/04/2020 REUTERS/Mike Blake

Por Elizabeth Culliford

(Reuters) - O Facebook anunciou nesta segunda-feira que removeu de sua plataforma eventos nos Estados norte-americanos de Nebraska, Nova Jersey e Califórnia que promovem protestos contra medidas de distanciamento social, em meio à pandemia de Covid-19.

A empresa de redes sociais afirmou que apenas removerá eventos de protestos anti-quarentena se eles desafiarem recomendações governamentais.

O Facebook disse que se alinhará às medidas oficiais e que removerá eventos que desafiem as orientações de distanciamento.

"A não ser que o governo proíba o evento nesse momento, vamos permitir que ele seja organizado no Facebook", disse o porta-voz da empresa Andy Stone. "Pela mesma razão, eventos que desafiem as orientações de distanciamento social não são permitidos no Facebook."

