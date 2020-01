(Reuters) - Roger Federer, Rafael Nadal e Serena Williams são alguns dos vários tenistas que participarão de uma partida de exibição antes do Aberto da Austrália deste mês para arrecadar fundos para o combate aos incêndios florestais do país, anunciaram organizadores nesta quarta-feira.

Centenas de incêndios já consumiram mais de 10,3 milhões de hectares de terras, mataram 26 pessoas e estimados 500 milhões de animais, além de destruíram mais de 1 mil casas.

Todo o dinheiro arrecadado no evento de duas horas e meia de 15 de janeiro na Arena Rod Laver, batizado de AO Rally for Relief, será doado à operação de combate às chamas. Os ingressos custarão o equivalente a 37 dólares.

"Esta crise inédita de incêndios florestais está devastando pessoas, propriedades, comunidades, rebanhos e animais de todo o país, e nos solidarizamos com todos os afetados", disse o diretor do torneio e presidente-executivo da Tennis Australia, Craig Tiley, em um comunicado.

"Sentimos que era vital usarmos todos os nossos eventos de verão para fazer uma contribuição significativa para ajudar estas pessoas e comunidades a recomeçarem suas vidas".

"A reação da comunidade do tênis... está sendo impressionante. Os maiores jogadores do mundo, que podem se gabar de ter muitos títulos de Grand Slam, se comprometeram com o AO Rally for Relief".

O evento é parte do programa Aces for Bushfire Relief, por meio do qual a Tennis Australia está doando 100 dólares australianos por cada ace registrado na ATP Cup, torneio que acontece em Brisbane, Perth e Sydney.

Muitos tenistas também prometeram contribuições individuais, incluindo a campeão de Roland Garros Ash Barty, resolveu doar o prêmio em dinheiro do torneio Brisbane International à causa.

(Por Rohith Nair, em Bengaluru)

