TÓQUIO (Reuters) - A famosa temporada de flores de cerejeira no Japão está em plena floração, mas os parques de Tóquio estão vazios, como parte dos esforços para conter a disseminação do coronavírus.

A exibição de flores de cerejeira, conhecida como "hanami", é uma parte adorada do calendário social japonês, com amigos, familiares e colegas de trabalho se reunindo para piqueniques, geralmente com grandes quantidades de álcool, sob as pitorescas flores rosas.

A Agência Meteorológica do Japão declarou o início da estação das flores de cerejeira em Tóquio em 14 de março, a data mais cedo de todos os tempos na capital e 12 dias antes da média devido ao aumento das temperaturas.

Mas o governo de Tóquio pediu aos cidadãos que se abstenham do festival hanami diante da crise. Os principais festivais de flores de cerejeira foram cancelados, e cordas foram montadas em torno das árvores.

"Acho melhor evitar temporariamente os festivais", disse Junya Shigemasu, uma estudante universitária. "É um fardo para as pessoas, mas sinto que é importante impedir que o vírus se espalhe ainda mais".

O Japão registrou mais de 1.600 casos do vírus, incluindo cerca de 700 no navio Diamond Princess. Trinta e nove pessoas morreram, incluindo sete do navio.

(Reportagem de Akira Tomoshige e Akiko Okamoto)

