Este conteúdo foi publicado em 23 de Setembro de 2017 20:47 23. Setembro 2017 - 20:47

RIAD (Reuters) - A Arábia Saudita está celebrando o seu 87º aniversário de fundação neste fim de semana com uma grande programação de shows, incluindo um concurso de óperas na noite deste sábado que permitirá que as mulheres entrem no Estádio Internacional Rei Fahd em Riad pela primeira vez.

As festividades fazem parte de um movimento do governo para aumentar o orgulho nacional e melhorar a qualidade de vida dos sauditas.

Também será realizado um concerto na cidade de Jeddah, às margens do Mar Vermelho, com 11 músicos árabes, além de fogos de artifício, acrobacias aéreas e shows tradicionais de dança popular.

"É a primeira vez que venho ao estádio e me sinto mais como um cidadã saudita. Agora eu posso ir a todo lugar em meu país", disse Sultana, de 25 anos de idade, com bandeiras verdes e brancas da Arábia Saudita pintadas nas duas bochechas.

"Se Deus quiser, amanhã as mulheres terão a permissão de coisas maiores e melhores, como dirigir e viajar."

Dezenas de famílias entraram no estádio --onde os principais jogos de futebol são realizados-- através de um portão separado de homens solteiros.

Elas gritavam, faziam sinais de paz e agitavam bandeiras verdes sauditas.

